La Fiorentina non eserciterà il diritto di riscatto per Nicolò Zaniolo. Non è una novità ma secondo i media turchi la Fiorentina avrebbe già avvertito anche il Galatasaray delle proprie intenzioni. Il numero 17 viola è quindi destinato a rientrare alla base dopo pochi mesi a Firenze in cui ha collezionato 13 presenze per un totale di 462 minuti, senza incidere a livello di gol o assist. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.