Dalla Turchia: "Fenerbahce e Galatasaray su Amrabat, ma prima devono occuparsi delle cessioni"

Grosso punto interrogativo sul futuro di Amrabat, ma intanto Fenerbahce e Galatasaray seguono la sua situazione

Sofyan Amrabat è fuori dal progetto Fiorentina, pertanto la Viola dovrà occuparsi del caso e sistemare la situazione. Dopo la stagione in Premier League, il centrocampista marocchino ha fatto ritorno a Firenze, in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Intanto, dalla Turchia, il giornalista Yağız Sabuncuoğlu fa sapere dell'interesse del Galatasaray e del Fenerbahce, facendo degli approfondimenti: "Amrabat si aspetta uno stipendio di 5-5,5 milioni di euro. La Fiorentina si aspetta una di almeno 15 milioni di euro per la sua cessione. A questo punto, sia il Fenerbahçe che il Galatasaray devono occuparsi delle uscite affinché i trasferimenti possano continuare...".

Da Genova: “Gudmundsson alla Fiorentina per 25 milioni, c’è l’accordo. Manca solo la firma”

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