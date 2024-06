Nazione: “Per Zaniolo la Fiorentina mette sul piatto 20 milioni con l’obbligo di riscatto. L’Atalanta punta sul diritto” 

Pradè infatti non si ferma qui e punta anche su Zaniolo del Galatasaray. Il club però non fa sconti e chiede 20 milioni di euro per l’operazione, che potrebbero essere raggiunti tra prestito e bonus. Il pericolo più grande è però l’Atalanta, che può vantare la partecipazione alla prossima Champions League.

La viola invece punta sulla centralità nel progetto del ragazzo, e sulla sua voglia di rivalsa a Firenze dopo il no ricevuto nelle giovanili. L’offerta della Fiorentina potrebbe includere un obbligo di riscatto, mentre l’Atalanta metterebbe sul piatto un diritto di riscatto. La soluzione al rebus potrebbe arrivare entro il fine settimana. Lo scrive La Nazione.

