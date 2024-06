Nazione: “La Fiorentina offre un prestito con obbligo di riscatto per Zaniolo. C’è anche l’Atalanta. Deciderà il giocatore”

Sul fronte Zaniolo del Galatasaray le carte sono ormai scoperte. L’Atalanta propone lo scenario della Champions League che sta frenando un po’ la situazione viola. Orobici che offrono 5 milioni subito e un diritto di riscatto il prossimo anno. Fiorentina che invece potrebbe spingersi fin su un obbligo di riscatto condizionato dal raggungimento di determinate condizioni. L’operazione totale, in entrambi i casi, si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Spetterà anche al calciatore decidere, tentato per motivi diversi da entrambe le situazioni, ma voglioso di tornare in Serie A. Lo scrive La Nazione.

