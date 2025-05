Un tifoso del Fenerbahçe ha incontrato per caso Zaniolo nel centro di Firenze. Il tifoso, che poi ha pubblicato il video su TikTok facendo andare virale la scena, ha prima chiesto una foto al calciatore della Fiorentina (ma di proprietà del Galatasaray) e poi gli ha detto sorridendo: “No Galatasaray, Fenerbahçe. I love you Zaniolo, I love you” irritando il ragazzo che non ha preso bene il video ed è andato via. Ecco il video che sta spopolando su TikTok