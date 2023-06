Il Milan cerca di fare lo sgarro alla Juventus per Zaniolo. La Fiorentina non è mai stata una possibilità

E’ uno dei nomi più importanti sul mercato di questa estate quello di Nicolò Zaniolo, trequartista del Galatasaray e fresco di ritorno in Nazionale. Lo stesso giocatore non ha chiuso la porta al ritorno in Italia e per questo la Juventus resta una pista molto calda. Secondo quanto raccolto da TMW, avrebbe avuto esito positivo un summit tra le delegazioni andato in scena a Milano: il Galatasaray sta facendo muro perché non accetta contropartite, ma l’interesse bianconero è ora chiaro e deciso. Non ci sono mai state possibilità di un arrivo a Firenze di Zaniolo, accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni

