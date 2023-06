Graziani: “Torreira non ha lasciato Firenze per ragioni tecniche. Amrabat al Barca? Speriamo ci caschino”

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno delle vicende di casa Fiorentina, queste le sue parole:

“La Fiorentina fa fatica a trovare un centravanti, ma non dipende da Pradè, non e mica lui il deus ex machina, magari Pradè ha proposto dei giocatori che non sono stati presi in considerazione, oggi trovare attaccanti bravi non è facile. Jovic è stato insufficiente, Cabral appena sufficiente, tra i due io terrei Cabral e vendo Jovic.

Poi prenderei Pinamonti, a me piace, ha fatto bene a Empoli ed ha fatto meno bene a Sassuolo. Nzola non mi appassiona, è un buon giocatore, stessa cosa per Dia, non so se si alza l’asticella cosa possono fare, la loro ultima stagione è stato un punto di partenza o un punto di arrivo

Tra Saponara, Sottil, Ikonè e Kouamè non arrivano a 15 gol tutti insieme, Berardi segna gli stessi gol da solo. Igor? Dipende da chi arriva, a me piace lui come difensore, fino a marzo era uno dei più affidabili ma bisogna ammettere che si è perso negli ultimi mesi. Se va via Igor e arriva uno più bravo ma che mi frega di Igor.

Amrabat speriamo che il Barcellona se lo prenda davvero, speriamo non sia una finta. Torreira non è andato via per motivi tecnici, non posso dire altro altrimenti prendo una querela.

