Berardi è fatta alla Lazio? No, Pedullà smentisce: “Nessuna trattativa, piace a Sarri come piace a Italiano”

Nelle ultime ore è ribalzata la voce di Domenico Berardi fatta alla Lazio, ma arriva il chiarimento di Alfredo Pedullà, queste le sue parole sulla questione:

“Al millesimo tweet abbiamo il dovere di rispondere. Domenico Berardi piace da sempre a Maurizio Sarri, come segnalato già due anni fa dopo pochi giorni dal suo insediamento. E magari continua a piacere, come raccontato fino a pochi giorni fa. Ma oggi lo stato dell’arte è questo: non si sono MAI registrati contatti tra Lazio e Sassuolo, non c’è stato un confronto diretto tra i club, non sono state chieste cifre pur sapendo la Lazio che la valutazione è di circa 20 milioni più bonus. Morale: un conto è avere un gradimento, un altro paio di maniche entrare nel vivo di una trattativa.

Berardi piaceva molto a Maldini che ha lasciato il Milan. Berardi piace da sempre a Italiano, ma anche in questo caso fin qui nessuna trattativa. Capitolo Cuadrado: è stato avvicinato alla Lazio, sarebbe una richiesta di Maurizio Sarri. Rispondiamo: Cuadrado non è in trattativa con la Lazio, fin qui Sarri non ha avanzato alcun tipo di richiesta in tal senso al suo attuale club. Per il centrocampo Zielinski è la priorità, Gedson Fernandes continua a piacere moltissimo all’interno di un gioco al rialzo del Besiktas sempre complicato, Torreira va tenuto nei radar e Rovella per ora è blindato.”

CIRO VENERATO SU ORSOLINI