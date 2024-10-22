Corriere dello Sport: “Ad agosto no al Galatasaray, a gennaio l’addio? Beltran ora si gioca tutto”

Domenica il suo ingresso ha cambiato la partita. Palladino lo usa dietro alla punta

Lucas Beltran, che sembrava ai margini della rosa a inizio stagione, si è improvvisamente rilanciato con una grande prestazione contro il Lecce, subentrando all'infortunato Albert Gudmundsson. Il suo ingresso ha cambiato la partita, culminando con un meritato gol. Ora, con l'assenza di Gudmundsson, Beltran ha l'opportunità di guadagnare fiducia e continuità, aspetti che gli sono mancati lo scorso anno e nei primi mesi sotto la guida di Raffaele Palladino.

Il suo ruolo è ancora in via di definizione: non è un centravanti puro, e Italiano lo aveva provato come trequartista. Palladino lo sta utilizzando dietro la punta, cercando di farlo integrare con i compagni. Le parole di Robin Gosens confermano il suo potenziale, lodando l'impatto di Beltran nella partita. Ad agosto, il Galatasaray aveva mostrato interesse per lui, ma la Fiorentina ha deciso di trattenerlo, almeno fino a gennaio. Il futuro di Beltran sarà legato alle sue prestazioni nei prossimi mesi, in cui la Fiorentina sarà impegnata su più fronti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-svela-minimo-un-mese-di-stop-per-gudmundsson-ha-degli-edemi-per-questo-esami-domani/273535/