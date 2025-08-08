Da Udine riportano: “Zaniolo valutato per il post Thauvin, l’ex viola piace ai bianconeri”

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, l’ex viola Nicolò Zaniolo potrebbe ripartire dall’Udinese dopo una stagione complessa tra Fiorentina ed Atalanta dove ha segnato due gol senza ottenere il riscatto. Ora è tornato in Turchia al Galatasaray dove è fuori dal progetto ed è sul mercato con i friulani che hanno chiesto informazioni per sostituire Thauvin partito in direzione Lens in Ligue 1, ma oltre all’ex giocatore della Roma sullo sfondo è apparso anche il nome di Insigne tornato in Italia dopo l’esperienza canadese.

In viola Zaniolo non ha mai inciso nel suo secondo ritorno dopo aver militato nel settore giovanile gigliato e non ha trovato molto spazio con il tecnico Raffaele Palladino nemmeno nella posizione di vice Moise Kean per cui era stato comprato.