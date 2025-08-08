8 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:11

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Da Udine riportano: “Zaniolo valutato per il post Thauvin, l’ex viola piace ai bianconeri”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 13.04.2025, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Calciomercato

Da Udine riportano: “Zaniolo valutato per il post Thauvin, l’ex viola piace ai bianconeri”

Mirko Carmignani

8 Agosto · 22:24

Aggiornamento: 8 Agosto 2025 · 22:24

TAG:

#FiorentinagalatasarayudineseZaniolo

Condividi:

di

L'ex giocatore di Fiorentina, Roma ed Atalanta potrebbe ripartire dall'Udinese dopo una stagione altalenante

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, l’ex viola Nicolò Zaniolo potrebbe ripartire dall’Udinese dopo una stagione complessa tra Fiorentina ed Atalanta dove ha segnato due gol senza ottenere il riscatto. Ora è tornato in Turchia al Galatasaray dove è fuori dal progetto ed è sul mercato con i friulani che hanno chiesto informazioni per sostituire Thauvin partito in direzione Lens in Ligue 1, ma oltre all’ex giocatore della Roma sullo sfondo è apparso anche il nome di Insigne tornato in Italia dopo l’esperienza canadese.

In viola Zaniolo non ha mai inciso nel suo secondo ritorno dopo aver militato nel settore giovanile gigliato e non ha trovato molto spazio con il tecnico Raffaele Palladino nemmeno nella posizione di vice Moise Kean per cui era stato comprato.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio