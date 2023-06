Jovic potrebbe essere ceduto al Galatasaray ma l’intenzione della Fiorentina è di tenerlo. Per ora…

C’è un mondo che gira attorno a Luka Jovic. Un mondo che potrebbe aprire porte di mercato improvvise. Ma concrete. Tutto questo mentre, per dovere di cronaca, la Fiorentina continua a considerare il serbo un elemento da riproporre e sfruttare anche la prossima stagione. Già, ma nel mercato ci sono mille regole non scritte come appunto quella che vede assolutamente in bilico chi, al contrario, sembra al centro di certezze inattaccabili. Dunque l’intoccabile Jovic potrebbe così essere uomo-mercato. E magari anche in tempi non troppo dilatati. Il manager del giocatore, Ramadani, in qualche modo potrebbe essere a lavoro in questa direzione e le fotografie di uno Jovic lontano da Firenze già a luglio, hanno appena offerto di scenari.

Scenari che si rifanno bene ai club con i quali il procuratore di Luka ha canali di lavoro fondamentali. Dal Milan al Galatasaray, le certezze sulla «non partenza» di Jovic hanno iniziato a vacillare.Cominciamo dal Galatasaray. E bisogna fare subito un passo indietro. Già a gennaio, nell’ultima settimana delle trattative d’inverno, Jovic fu a un passo dal trasferimento in Turchia.

C’erano, insomma, le basi per arrivare a un accordo che avrebbe accontentato tutti, ma poi si decise (tutti insieme) che Jovic e la Fiorentina si sarebbero dati ancora del tempo per ribilanciare la fiducia su un matrimonio che (in estate) era stato celebrato con orgoglio. Bene, il discorso Galatasaray potrebbe tornare d’attualità adesso. Anzi, dando un’occhiata a quanto raccoltom, evidenziato e raccontato dai giornali sportivi tuchi, il Gala è pronto a mettere da subito 8 milioni sul piatto della Fiorentina e portarsi a casa il giocatore.

Otto milioni, una cifra non proprio alle stelle per un campione che appena qualche anno fa aveva raggiunto quotazioni record (60 milioni), ma che permetterebbe a Fiorentina e Real Madrid (che ha diritto al 50 per cento del valore della rivendita dell’attaccante) di mettere in cassaforte un assegno non importante ma di liberarsi comunque di un ingaggio che con il rinnovo automatico che può scattare nel giugno 2024, andrebbe a raddoppiare quello attuale.

Il Galatasaray, dunque, ma che Jovic posa concretamente diventare un uomo-mercato (in uscita) lo conferma anche il contatto che Ramadani ha tentato di aprire con il Milan per realizzare un cambio di maglia fra Rebic (in direzione di un ritorno a Firenze) e Jovic (in direzione rossonera). La soluzione però non ha raccolto consensi e, almeno per adesso, è stata rimessa in congelatore. Lo scrive La Nazione

