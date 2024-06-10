Dalla Turchia: "Incontro tra Amrabat e l'allenatore del Galatasaray, il centrocampista però non sarebbe una loro priorità"

Secondo le ultime voci provenienti dalla Turchia, Amrabat si sarebbe incontrato con Okan Buruk, attuale allenatore del Galatasaray

Dalla Turchia giunge una notizia che sembrerebbe confermare le voci sul possibile e imminente trasferimento di Sofyan Amrabat al Galatasaray. L'allenatore del club campione di Turchia, Okan Buruk, secondo quanto riferito dal giornalista Serhan Türk (ASpor), ha avuto un incontro con il centrocampista marocchino. Tuttavia, il giocatore, che tornerà alla Fiorentina dopo il prestito al Manchester United, non sarebbe una priorità per i giallo-rossi di Istanbul.

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