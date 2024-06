Sport Face non ha dubbi e scrive: “Zaniolo sarà un nuovo giocatore della Fiorentina”

Questo è quello che scrive Sport Face riguardo il duello tra Fiorentina e Atalanta per Zaniolo, entrambe in trattativa con il Galatasaray per riportare in Italia il giocare classe 99:

“Non solo Moise Kean, la Fiorentina è pronta a sferrare un altro colpo per il suo reparto offensivo. Dopo settimane di trattative con il Galatasaray, la dirigenza viola si appresta a riportare in Italia Nicolò Zaniolo. Superata la forte concorrenza dell’Atalanta, che sperava di poter regalare a Gian Piero Gasperini un’altra arma in attacco in vista della prossima stagione. E invece sarà Raffaele Palladino a potersi godere il talento del classe ’99, che si prepara al ritorno nel Bel Paese circa un anno e mezzo dopo il suo addio alla Roma. Mezza stagione in Turchia, poi la stagione 2023/2024 all’Aston Villa, con solamente due gol all’attivo. Zaniolo che ritrova non soltanto l’Italia, ma anche il sopracitato Kean, compagno di tante avventure nelle selezioni giovanili azzurre.”

