Il primo sciacallo è Politano, nemmeno il tempo di finire la partita dell’Italia che scrive contro Spalletti

Una Instagram Story criptica, con una sola emoji: un omino con le braccia larghe, come a dire ‘Ma che ci posso fare?’ e il continuo potrebbe essere ‘Se non mi ha convocato?’. Matteo Politano sui social, subito dopo il fischio finale di Svizzera Italia, ha pubblicato un’immagine nera e la suddetta faccina. Tutto lascia pensare che sia una polemica con Luciano Spalletti.

L’esterno offensivo del Napoli, infatti, era in lizza per la convocazione per Euro 2024. Sembrava essere in ballottaggio con Riccardo Orsolini, ma alla fine il commissario tecnico ha deciso di escluderli entrambi e di non convocare altre ali di piede mancino buone per giocare a piede invertito. Ora arriva questo post, che suona tanto come un messaggio al CT.

LE PAROLE DI SPALLETTI SUBITO DOPO LA SCONFITTA CONTRO LA SVIZZERA