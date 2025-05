TMW riporta: “Zaniolo ha finito la sua esperienza alla Fiorentina, non verrà riscattato in estate”

Come riportato da Tuttomercatoweb, l’attaccante di proprietà del Galatasaray Nicolò Zaniolo dovrebbe tornare alla base dopo 4 mesi deludenti alla Fiorentina in cui non ha raggiunto il numero necessario di presenze per esercitare il riscatto fissato a gennaio. Zaniolo non ha mai inciso ed infatti il suo rendimento alla Fiorentina è stato al di sotto delle aspettative. Si conclude in modo inglorioso la seconda esperienza fiorentina dell’ex Roma dopo la prima a livello giovanile.

Zaniolo rientra in Turchia con la Fiorentina che avrebbe già comunicato al club turco di non voler intavolare nuove trattative future per provare a riprenderselo. Zaniolo non è stato nemmeno convocato da Palladino per la gara di stasera ad Udine perché ha un problema fisico come testimoniato dal bollettino ufficiale pubblicato dal club gigliato.

Zaniolo sarebbe rientrato stasera dopo le due giornate di squalifica assegnatogli a Roma dopo la sconfitta nella Capitale, ma il suo campionato è già finito in modo incolore dopo la prima parte dell’anno giocata a Bergamo con pochi squilli.