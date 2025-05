Secondo quanto riportato dal portale turco Medyatava, la Fiorentina non sarebbe intenzionata ad esercitare il diritto di riscatto per Nicolò Zaniolo. Il numero 17 viola sarebbe quindi destinato a fare ritorno in Turchia dopo appena sei mesi di permanenza a Firenze. L’ex Roma non è riuscito a lasciare il segno nella sua esperienza in maglia viola: 13 le presenze complessive tra Serie A e Conference League, per un totale di 462 minuti in campo, senza gol né assist all’attivo.