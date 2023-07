Dall’Inghilterra, Trattativa tra Manchester United e Galatasaray per Fred. Sblocca l’arrivo di Amrabat

Dopo ben cinque anni, Fred potrebbe salutare presto il Manchester United. Il centrocampista brasiliano è legato ai Red Devils da un contratto fino al 2024, ergo si trova a un anno dalla scadenza, ragion per cui il club inglese sembrerebbero ben aperto a una sua cessione per poi prendere un altro centrocampista, come potrebbe essere Sofyan Amrabat.

C’è già l’accordo col Galatasaray. Secondo quanto riferito da Sky UK, Fred ha già un accordo con il Galatasaray su ingaggio e durata del contratto. Ora il sodalizio turco dovrà trattare con lo United. L’emittente satellitare fa sapere che c’è ancora distanza tra la richiesta economica che arriva da Manchester e l’offerta partita dalla Turchia. Lo riporta TMW.

PARLA MARTINEZ QUARTA DAL RITIRO DELLA FIORENTINA AL VIOLA PARK