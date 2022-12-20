Terim: "Ritorno in Italia solo per un bel progetto. Firenze è la mia seconda casa, ma tifo Napoli"

Durante l'intervista concessa a Gianlucadimarzio.com, Fatih Terim ha parlato anche del suo futuro: “Ritorno in Italia? Se c’è un bel progetto e una proposta allettante, torno. Altre robe non mi intere...

Durante l'intervista concessa a Gianlucadimarzio.com, Fatih Terim ha parlato anche del suo futuro: “Ritorno in Italia? Se c’è un bel progetto e una proposta allettante, torno. Altre robe non mi interessano proprio". E sulla squadra per cui fa il tifo in Serie A: “Beh, Firenze è la mia seconda casa e ho lavorato anche al Milan, però scelgo il Napoli. Sono felicissimo per il mio amico Spalletti, per il quale ho tanto rispetto. Sta andando fortissimo e spero che arrivi fino alla fine, vincendo il campionato”.

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