Terim riparte dall'Arabia Saudita: l'ex Imperatore allenerà l'Al-Shabab di Bonaventura
L'ex allenatore del Galatasaray ha accettato la proposta saudita che lo vedrà con l'ex centrocampista gigliato
A cura di Redazione Labaroviola
26 dicembre 2024 17:30
L'ex tecnico turco anche della Fiorentina nella stagione 2000-2001 Fatih Terim riparte dall'Arabia Saudita, infatti l'Imperatore dopo tante esperienze europee, è pronto a partire per una nuova avventura dove si troverà ad allenare anche un'altra vecchia conoscenza viola, ovvero Giacomo Bonaventura. Fatih Terim è stato scelto come nuovo allenatore dell'Al-Shabab a partire dell'inizio del 2025 con un contratto di 6 mesi con opzione per un successivo anno a 1,6 milioni di dollari.
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