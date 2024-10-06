Terim: "I dirigenti della Fiorentina sono in gamba. Quando cambi allenatore e giocatori serve tempo"

L'ex allenatore di Fiorentina e Milan ha parlato della sfida di questa sera, che si giocherà allo stadio Franchi alle 20:45

Fatih Terim, doppio ex della sfida tra Fiorentina e Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dove si soffermato sulla gara che si giocherà questa sera allo stadio Franchi. Le sue parole:

"Fiorentina e Milan sono le mie due squadre del cuore in Serie A. Da allenatore dei viola ho battuto il Milan due volte, mentre quando andai ai rossoneri battei la Fiorentina nell'unica occasione in cui l'ho incontrata. È proprio la mia partita. Il Milan? Penso possa lottare per lo scudetto. Fonseca a me piace molto, sia come allenatore che come persona. Si vede che vuole giocare sempre un calcio moderno, offensivo, anche gradevole da ammirare. E poi è educato nei modi e nelle parole.

Conosco Firenze e la sua passione. In passato i tifosi hanno ammirato tanti grandi campioni. Ma posso garantire che i dirigenti attuali sono davvero in gamba, ho avuto modo di parlare con loro e sentire i loro progetti. E poi insomma negli ultimi due anni i viola hanno giocato tre finali e visto inaugurare una struttura fantastica come il Viola Park. La partenza a rilento? Normale. Quando cambi allenatore e tanti giocatori serve tempo. Però a me pare che la Fiorentina tutto sommato giochi un bel calcio".

Corriere dello Sport lancia l’allarme: “La posizione di Palladino non è solida. Commisso vuole la svolta”

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