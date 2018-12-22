Labaro Viola

Terim: "Chiesa ha tutto per diventare più forte del padre. Ho allenato Enrico..."

Fatih Terim ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina:"Chiesa? Ho allenato il padre, che già era un grande giocatore: il figlio sta facendo molto bene e diventerà alm...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2018 11:27
Terim: "Chiesa ha tutto per diventare più forte del padre. Ho allenato Enrico..." -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Chiesa
Terim
Condividi

Fatih Terim ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina:

"Chiesa? Ho allenato il padre, che già era un grande giocatore: il figlio sta facendo molto bene e diventerà almeno altrettanto grande. Ha tutto per farlo».

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok