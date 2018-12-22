Terim: "Chiesa ha tutto per diventare più forte del padre. Ho allenato Enrico..."

Fatih Terim ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina:"Chiesa? Ho allenato il padre, che già era un grande giocatore: il figlio sta facendo molto bene e diventerà alm...

A cura di Redazione Labaroviola 22 dicembre 2018 11:27

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