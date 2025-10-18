Terim rassicura: "La Fiorentina a breve uscirà dalla crisi, i tifosi hanno una passione smisurata"

L'ex allenatore della Fiorentina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport ed ha parlato del momento della squadra viola, queste le sue paroleParlando di Fiorentina, Stefano Pioli non se la pass...

L'ex allenatore della Fiorentina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport ed ha parlato del momento della squadra viola, queste le sue parole

Parlando di Fiorentina, Stefano Pioli non se la passa benissimo: zero vittorie in campionato e la piazza mormora...

«Conosco Firenze e i tifosi viola, hanno una passione smisurata per la squadra della loro città e soffrono quando le cose vanno male. Però so che Pioli e la Fiorentina hanno la qualità per uscire da questo momento difficile. Anzi, sono sicuro che lo faranno a breve».

Domani a San Siro sarà dura, anche se al Milan mancheranno Pulisic e Rabiot?

«Assenze che pesano, ma Allegri ha la fortuna di allenare una grande squadra, con giocatori all’altezza per colmare l’emergenza».

Pioli, invece, spera di recuperare Kean.

«Un attaccante che mi piace molto, fondamentale per la Fiorentina»

Siamo ai saluti, ci dica la verità, chi tiferà tra Milan e Fiorentina stavolta?

«Davvero non saprei come rispondere a questa domanda. Sono sincero. Di sicuro guarderò la partita alla televisione con interesse: penso possa essere una gara divertente e, spero, anche

combattuta fino all’ultimo. Ha detto saluti e allora mi consenta di farlo: mando un grande abbraccio a tutti i tifosi del Milan e della Fiorentina, oltre che ai lettori della Gazzetta. Provo ancora grandissimo affetto per l’Italia, è e sarà sempre la mia seconda casa