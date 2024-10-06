Terim: “Dirigenti della Fiorentina in gamba. Palladino? Mi sembra giochi un buon calcio”

A Firenze sono passati tanti campioni ma la Fiorentina adesso sta facendo bene

Fatih Terim è stato intervistato a La Gazzetta dello Sport, queste le sue parole: “Fiorentina-Milan è la mia partita. "Conosco i tifosi della Fiorentina, sono passionali. In passato a Firenze sono arrivati tanti campioni, ma la Fiorentina di adesso sta facendo bene. Ha fatto tre finali e ha costruito il Viola Park, non una cosa che si vede tutti i giorni. Ho parlato con i dirigenti, mi sembrano davvero in gamba. Palladino? Quando cambi tanto come successo alla Fiorentina serve un po' di tempo in più. A me Palladino piace e mi pare che giochi anche un buon calcio".

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