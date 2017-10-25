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Nuno Gomes: "Terim? Un imperatore, è riuscito a conquistarsi il rispetto dei tifosi fiorentini"

Nuno Gomes, ex attaccante portoghese della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ad A Spor nel corso del quale ha ripercorsa alcune tappe della sua esperienza in maglia viola: "Fatih Terim mi ha per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2017 12:58
Nuno Gomes: "Terim? Un imperatore, è riuscito a conquistarsi il rispetto dei tifosi fiorentini" -
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Nuno Gomes, ex attaccante portoghese della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ad A Spor nel corso del quale ha ripercorsa alcune tappe della sua esperienza in maglia viola: "Fatih Terim mi ha permesso di acquisire esperienza in campo, così come ha fatto con i miei compagni alla Fiorentina".

Prosegue sempre sul suo rapporto con l'allenatore turco: "E’ un imperatore. Abbiamo disputato una bella stagione a Firenze grazie a lui, anche se alla fine è andato a Milano. Nonostante questo si è conquistato il rispetto dei tifosi viola".

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