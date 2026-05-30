Terim: "La Fiorentina deve riportare Firenze dalla sua parte, deve vivere in simbiosi col pubblico"

L'ex tecnico di Fiorentina e Milan, Fatih Terim, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per tracciare un bilancio sull'andamento recente del club viola, offrendo una disamina lucida ma accorata.

L'allenatore turco ha subito voluto mettere in chiaro l'atteggiamento mentale che deve avere la squadra:

"Il timore non dovrebbe mai appartenere a una piazza gloriosa come la Fiorentina, tuttavia è un errore chiudere gli occhi davanti all'evidenza. Nel calcio moderno i contesti mutano con una velocità impressionante e basta un attimo per scivolare nel baratro, specialmente in un torneo spietato come la Serie A. In momenti simili, l'unica soluzione è fermarsi e rispondersi a due quesiti precisi: dove stiamo sbagliando e quali sono le contromisure per rimediare?"