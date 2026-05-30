Terim: "La Fiorentina deve riportare Firenze dalla sua parte, deve vivere in simbiosi col pubblico"
L'ex tecnico di Milan e Fiorentina ha parlato di Firenze e della sua ex squadra
L'ex tecnico di Fiorentina e Milan, Fatih Terim, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per tracciare un bilancio sull'andamento recente del club viola, offrendo una disamina lucida ma accorata.
L'allenatore turco ha subito voluto mettere in chiaro l'atteggiamento mentale che deve avere la squadra:
"Il timore non dovrebbe mai appartenere a una piazza gloriosa come la Fiorentina, tuttavia è un errore chiudere gli occhi davanti all'evidenza. Nel calcio moderno i contesti mutano con una velocità impressionante e basta un attimo per scivolare nel baratro, specialmente in un torneo spietato come la Serie A. In momenti simili, l'unica soluzione è fermarsi e rispondersi a due quesiti precisi: dove stiamo sbagliando e quali sono le contromisure per rimediare?"
Secondo Terim, la chiave per la rinascita risiede proprio nello straordinario legame tra la squadra e il capoluogo toscano:
"Parliamo di un top club che può contare su una tradizione immensa, una cultura unica e un pubblico straordinario, oltre a una città che definirei globale. Lo ribadisco da sempre: la vera arma segreta della Fiorentina è proprio Firenze. La gente qui vive in simbiosi con la maglia, soffre e gioisce insieme ai ragazzi in campo. Questa è una risorsa inestimabile che quasi nessuno possiede. Il club deve farsi letteralmente cullare dal proprio popolo. Il segreto sta nel convertire il peso delle aspettative in energia positiva e vicinanza: quando un atleta percepisce che il suo sacrificio viene stimato dalla curva, il rendimento cambia radicalmente."
Infine, l'ex allenatore ha voluto ricordare con orgoglio l'identità impressa alla sua squadra nella stagione 2000-2001:
"In quell'annata il nostro traguardo più bello fu plasmare un gruppo capace di andare oltre i propri limiti, offrendo uno spettacolo calcistico entusiasmante a prescindere dal tabellino finale. La nostra filosofia era quella di aggredire costantemente il match, proponendo un assetto ultra-offensivo con due o persino tre attaccanti contemporaneamente, senza mai far respirare i nostri avversari."