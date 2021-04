Resiste la candidatura di Gattuso. Priva di fondamento l’ipotesi Terim, tratta il rinnovo con il Galatasaray

In attesa dell’arrivo imminente di Commisso dai USA Iachini dunque farà di tutto per sfruttare al meglio il loro apporto senza farsi distrarre dai rumor di mercato che guardano il duo d’attacco (e non solo) e la sua panchina. A proposito: mentre persiste la candidatura di Rino Gattuso, dalla Turchia è rimbalzata ieri la voce di un possibile ritorno di Fatih Terim a Firenze. Voce subito tacciata come priva di fondamento: l’ex tecnico viola sarebbe prossimo a trattare il rinnovo con il Galatasaray. Lo riporta Tuttosport.

LEGGI ANCHE, IACHINI ED UN TABÙ DA SFATARE: IL GENOA IMBATTUTO IN CASA DA 8 PARTITE, FIORENTINA SOLO 9 PUNTI FUORI CASA