Iachini ed un tabù da sfatare: il Genoa imbattuto in casa da 8 partite, Fiorentina solo 9 punti fuori casa

Oltre il muro, c’è la salvezza. Non matematica, ma con un successo di certo più vicina. La Fiorentina sabato anche per questo non potrà sbagliare: servirà coraggio e soprattutto concretezza. Lo sa bene Iachini, che a Marassi contro il Genoa, sulla panchina avversaria, non ha mai festeggiato la vittoria (né in A né in B) e che spera di inaugurare la sua avventura bis coi tre punti, ma più tutti lo sanno i giocatori. Di fatto il Genoa non perde in casa da ben 8 turni: toccherà ai viola interrompere il trend, non permettendo ai rossoblù di eguagliare il record di 9 sfide interne senza sconfitte che risale al 2011 e al quale contribuirono Ballardini prima e Malesani dopo. In trasferta per la Fiorentina non è mai stato facile: ad oggi, i viola lontano dal Franchi hanno messo insieme 9 punti in 13 gare. Lo riporta il Corriere dello Sport.

