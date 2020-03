(ANSA) – ISTANBUL, 23 MAR – L’allenatore del club turco del Galatasaray, Fatih Terim, già tecnico di Milan e Fiorentina, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso Terim su Twitter. “Sono in buone mani in ospedale. Non vi preoccupate”, ha scritto l’allenatore, che ha 67 anni. In precedenza era risuolato positivo il vicepresidente del club di Istanbul, Abdurrahim Albayrak. (ANSA).