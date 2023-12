Far West in Turchia: arbitro preso a pugni dal presidente dell’Ankaragucu. Campionato sospeso

Il giorno dopo l’aggressione nel recupero di Ankaragucu-Rizespor, il racconto dell’arbitro turco preso a pugni dal presidente del club di Ankara e poi a calci quand’era a terra da altre persone: “Il presidente dell’Ankaragucu davanti a tutti i miei collaboratori mi ha detto: ‘Ti ammazzo’. Presenterò denuncia contro Faruk Koca e le altre persone che mi hanno picchiato. Non voglio scendere a compromessi”. Koca è stato arrestato, la federazione sospende tutte le partite a tempo indeterminato.

Il pugno al volto, la caduta a terra, i calci in faccia e su tutto il corpo. E anche le minacce: “Ti ammazzo”. Il giorno dopo l’aggressione da parte del presidente dell’Ankaragucu Faruk Koca, l’arbitro internazionale Halil Umut Meyer ricostruisce nei dettagli quanto successo in campo. E racconta i concitati momenti dei minuti di recupero del match di Super Lig turca tra Ankaragucu e Rizespor. “Faruk Koca mi ha dato un pugno sotto l’occhio sinistro e sono caduto a terra -le parole dell’arbitro turco aggredito- Mentre ero a terra, tutte le persone mi hanno preso a calci più volte in faccia e in altre parti del corpo. Faruk Koca davanti a tutti i miei collaboratori arbitri mi ha detto: “Ti ammazzo”. Presenterò una denuncia contro Faruk Koca e le altre persone che mi hanno picchiato. Non voglio scendere a compromessi. Questo è tutto quello che ho da dire”. Lo riporta Sky Sport.

