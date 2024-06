Montella contestato in Turchia per il rendimento agli Europei: “è un allenatore senza successo, non ha carattere né personalità”

L’ex tecnico Vincenzo Montella sta subendo tante critiche per il suo rendimento come allenatore della Turchia agli Europei tedeschi, in particolare su Youtube Sergen Yalcin, ex giocatore turco ed allenatore ha attaccato pesantemente il campano al canale Kafa Sports: “Io e Montella non abbiamo nulla in comune, lui è un tecnico che non trasmette niente, non ha successo e non è un vincente. Lo vedo in panchina ma non dà niente alla squadra e non si sa imporre perché non ha personalità, in qualsiasi modo vada il torneo va cambiato subito.”