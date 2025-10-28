Gazzetta: “Mega scandalo sugli arbitri in Turchia: in 317 hanno conti scommesse. Campionato a rischio”

Cose turche. Altro che caos scommesse nella Nba, un gigantesco scandalo che coinvolge oltre 150 arbitri dediti a puntate sulle partite rischia di travolgere il calcio turco e di far saltare i vari campionati nazionali. La federazione turca ha infatti aperto un’indagine su oltre 150 arbitri di campionati professionistici per un possibile caso scommesse. Ben 371 dei 571 direttori di gara in attività avrebbero aperto un conto presso società di scommesse. E 152 di loro dotati di account avrebbero piazzato scommesse.

Tra questi ci sarebbero 7 arbitri e 15 assistenti di alto livello. Un solo arbitro ha piazzato scommesse su 18mila e 227 partite, mentre altri dieci direttori di gara su più di 10mila partite e 42 arbitri su più di mille, secondo il comunicato della federcalcio turca, che non ha ancora svelato i nomi. “Da oggi in poi, la nostra commissione disciplinare avvierà i procedimenti necessari, emetterà i relativi rinvii nel prossimo futuro e imporra le sanzioni appropriate”, ha dichiarato il presidente federale Haciosmanoglu, che poi ha aggiunto:

“Sappiamo che il calcio turco ha bisogno di un cambiamento”, ha abbozzato Haciosmanoglu. “Il nostro dovere è quello di elevare il calcio turco al posto che gli spetta e di ripulirlo da tutta la sua sporcizia”. Uno scandalo che rischia di dilagare, mettendo a rischio il futuro di tutti i campionati professionistici, dalla Super Lig fino alla Terza divisione. Nei prossimi giorni, dovrebbero essere annunciate sanzioni disciplinari e potrebbe essere sospesi temporaneamente i campionati. Tornano in mente le parole di Mourinho, che quando sedeva sulla panchina del Fenerbahce aveva parlato più volte di “clima tossico”, accusando il potente Galatasaray di ricevere ripetuti favori dagli arbitri. “Non parlo di loro. Uno dei problemi del Fenerbahce è proprio la difficoltà di affrontare mentalmente la forza del sistema. È qualcosa di più forte della qualità… è qualcosa di veramente potente” disse il Vate di Setubal. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.