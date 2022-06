Dalla Turchia, Fiorentina offre 5 milioni per Bakasetas. Il Trabzonspor ne chiede 10

Prima offerta della Fiorentina per Anastasios Bakasetas. Secondo quanto riferito Yunus Emre Sel tramite un video su YouTube il club viola sarebbe interessata al trequartista classe ’93 del Trabzonspor. Tanto che sarebbe arrivata la prima offerta da 5 milioni per il centrocampista greco. Sempre da quanto riferito dal noto giornalista turco, il club di Trebisonda 10 milioni di euro ma la Fiorentina non sarebbe disposta ad andare oltre gli 8 milioni. La trattativa entrerà nel vivo nei prossimi giorni?