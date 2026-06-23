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Dalla Turchia: "Montella resta al comando della Nazionale nonostante l'eliminazione ai Mondiali"

Il presidente della federcalcio turca ha confermato l'ex viola come commissario tecnico

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2026 14:07
Dalla Turchia: "Montella resta al comando della Nazionale nonostante l'eliminazione ai Mondiali" -
Montella
Turchia
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Nonostante l’uscita di scena nella fase a gironi, la Federcalcio turca ha confermato piena fiducia al commissario tecnico Vincenzo Montella, reduce dallo storico traguardo di aver riportato la nazionale ai Mondiali dopo un digiuno durato 24 anni. Il presidente della federazione, Haciosmanoglu, ha blindato la panchina dell'allenatore italiano con parole nette: «Una nazionale non è una squadra di club. Noi restiamo al fianco del nostro tecnico e non faremo passi indietro. Le società falliscono proprio quando viene a mancare la continuità. In questi ultimi giorni sono circolati diversi nomi di possibili sostituti, ma la nostra intenzione non cambia: non abbiamo alcuna intenzione di rimpiazzare le persone con cui abbiamo condiviso questo percorso per affidarci al primo che capita lungo la strada».

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