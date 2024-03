Bufera nella Superlig turca, il Fenerbahce minaccia di ritirarsi dal campionato

Il campionato turco è nuovamente nel caos più totale. Dopo i fatti di ieri, quando al termine della partita in casa del Trabzonspor i tifosi locali sono entrati in campo e hanno ingaggiato una rissa violenta con i giocatori del Fenerbahce, che hanno risposto con calci e pugni all’attacco degli ultras, il club giallonero, in cui giocano anche gli ex Serie A Dzeko e Under tra gli altri, ha annunciato in un comunicato di star valutando persino il ritiro dal campionato della Turchia, la Superlig. Il CdA ha anche annunciato la convocazione di un’assemblea generale straordinaria martedì 2 aprile con all’ordine del giorno “valutare quali azioni intraprendere, compreso il ritiro della nostra squadra di calcio A dalla Superlega, sulla base degli eventi accaduti durante la partita di Superlega giocata la notte del 17 marzo 2024 e dei recenti eventi del calcio turco”. Lo riporta in un tweet sportface

