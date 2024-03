Ore delicate, apparso altro striscione della Curva Fiesole a sostegno di Joe Barone

In queste ore di grande apprensione per le condizioni critiche in cui versa il direttore generale viola Joe Barone i tifosi della Fiorentina non hanno fatto mancare sin da subito la loro vicinanza e il loro affetto. Poco fa a Firenze è apparso un altro striscione a firma Curva Fiesole 1926 che recita : “Forza Joe Firenze è con te”

Iachini: “Fatico anche a trovare le parole, un abbraccio a Joe e alla famiglia”