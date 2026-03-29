Montella accusato di essere anti-Besiktas in Turchia: “Ha un problema con il club, non mette i migliori”

Non sono giorni di serenità per la Turchia, che si gioca l’accesso ai prossimi Mondiali nella finale playoff di martedì sera sul campo del Kosovo ma fa i conti con un vento di contestazione che sembra spirare nei confronti del commissario tecnico, l’italiano Vincenzo Montella.

Già pungolato dopo la vittoria di misura sulla Romania di giovedì scorso da un giornalista, con il quale Montella ha messo in scena un vero e proprio battibecco, il selezionatore viene adesso criticato dall’ex attaccante Serhan Akin. Il quale lo accusa di avere un problema con quei giocatori che militano al Besiktas, o almeno così dice in un’intervista a Spor Haber.

Ha detto Akin, a proposito di Montella e della sua presunta reticenza a convocare giocatori del Besiktas: “Secondo me Montella ha un serio problema con il Beşiktaş. Per esempio Orkun Kökçü, nel suo ruolo, è di gran lunga il giocatore migliore e più in forma del nostro Paese in questo momento. E non lo fa giocare. Semih Kilicsoy è sulla bocca di tutti in Italia e tu che fai? Metti dentro İrfan Can, che gioca nel Kasimpasa”. Al termine di Turchia-Romania, a Montella un giornalista ha chiesto se si dimetterà in caso di mancata qualificazione ai Mondiali. Al che il ct, visibilmente infastidito, ha ribattuto chiedendo che venisse tradotta la seguente frase: “Se sbagli un articolo, ti licenziano?”. Lo scrive Tuttomercatoweb