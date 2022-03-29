L'Italia batte la Turchia con i cross di Biraghi. Doppio assist per il capitano della Fiorentina
L'Italia vince 3-2 contro la Turchia. Decisivo capitan Biraghi con un doppio assist
A cura di Redazione Labaroviola
29 marzo 2022 23:02
L’Italia torna alla vittoria nell'amichevole contro la Turchia. La trasferta in terra turca finisce 2-3 per gli azzurri. Protagonista Giacomo Raspadori che ha siglato una doppietta. Da sottolineare anche la prova di capitan Cristiano Biraghi che è partito dal 1' minuto ed ha fornito due assist: uno per il pareggio di Cristante e uno per l’1-3 firmato dall’attaccante del Sassuolo.
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