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L'Italia batte la Turchia con i cross di Biraghi. Doppio assist per il capitano della Fiorentina

L'Italia vince 3-2 contro la Turchia. Decisivo capitan Biraghi con un doppio assist

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2022 23:02
L'Italia batte la Turchia con i cross di Biraghi. Doppio assist per il capitano della Fiorentina -
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Biraghi: «L'Italia sempre un onore. Mancini Ct ideale» - Calcio News 24

L’Italia torna alla vittoria nell'amichevole contro la Turchia. La trasferta in terra turca finisce 2-3 per gli azzurri. Protagonista Giacomo Raspadori che ha siglato una doppietta. Da sottolineare anche la prova di capitan Cristiano Biraghi che è partito dal 1' minuto ed ha fornito due assist: uno per il pareggio di Cristante e uno per l’1-3 firmato dall’attaccante del Sassuolo.

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