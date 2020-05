Una notizia sconvolgente arriva dalla Turchia. Cevher Toktas, calciatore del Bursa Yildirim Spor, ha confessato di aver ucciso il figlio di cinque anni mentre era ricoverato in ospedale per Coronavirus. Queste le sue dichiarazioni alla Polizia: “Ho messo un cuscino sulla faccia di mio figlio. Dopo un po’ ho chiamato i dottori affinché non sospettassero nulla. Non ho mai amato il mio figlio più piccolo e sono lucido, non ho problemi mentali. L’unica ragione per cui l’ho fatto è che non lo volevo”. Toktas ora rischia la condanna all’ergastolo.

