Dalla Turchia scrivono: "Il Trabzonspor vuole Ikone, avviati i contatti per portarlo in Turchia"

Continuano i rumors circa un possibile addio del francese già a gennaio. La squadra turca pare intenzionata ad intavolare una trattativa

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Hakan Yoloğlu, il Trabzonspor avrebbe avviato i contatti con l'esterno destro della Fiorentina Jonathan İkone. L’ex direttore sportivo del Galatasaray, ora consulente del club di Trebisonda, Cenk Ergün, starebbe dialogando con l’ex giocatore del Lille. Tuttavia, la trattativa per portare il francese nel club turco, attualmente al 14° posto in campionato, appare tutt’altro che semplice. Per la Fiorentina non è incedibile ma non c'è interesse a svenderlo.

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