Dalla Turchia, la Fiorentina voleva il portiere Cakir ma ha un budget troppo basso prenderlo

Secondo quanto riportato dal portale turco, 61saat, il futuro del portiere e capitano del Trabzonspor, Uğurcan Çakır è stato motivo di grande curiosità. Cominciarono ad emergere squadre interessate a Uğurcan Çakır, che di recente ha ufficialmente annunciato di voler partire e lasciare la squadra. Secondo le informazioni ricevute dai media turchi, si è appreso che la Fiorentina, ha avuto un incontro con il 26enne portiere di successo del Trabzonspor. Putroppo però il budget della Fiorentina non era sufficiente per trasferire Çakır ED era costoso per il club italiano. Si legge testualmente.

PARLA LA FIDANZATA DI ODRIOZOLA