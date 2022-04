Dalla Turchia, la Fiorentina vuole Larin, esterno del Besiktas, doveva andare al Lille per sostituire Ikonè

Secondo quanto riporta il portale milligazete.com.tr, il giocatore del Besiktas Cyle Larin avrebbe rifiutato l’ultima proposta di rinnovo presentata dalla società turca. Larin è un attaccante canadese classe 1995, miglior marcatore di sempre della nazionale del Nord America con 24 reti in 50 partite, che ha appena contribuito a portarla ai prossimi Mondiali di Qatar 2022.

Larin è dal 2018 in Europa con il Besiktas, anche se ha giocato una stagione in Belgio con il Zulte Waregem: l’attaccante va in scadenza il prossimo giugno e ha rifiutato il triennale da 1, 750 milioni messo sul tavolo dal club turco. Secondo quanto riferisce il media turno, dietro il rifiuto di Larin, un attaccante possente di 1, 90 m., ma un verpo jolly dei tre ruoli d’attacco, ci sarebbe la Fiorentina. Una curiosità: Larin questo inverno sembrava destinato al Lille per sostituire Ikoné volato a Firenze. Si ritroveranno entrambi agli ordini di Italiano?

FLACHI RACCONTA UNA PARTITA CONTRO LA FIORENTINA SUI CUI C’ERANO LE MANI DI CALCIOPOLI