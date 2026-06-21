Sportmediaset scrive: "Montella pronto a lasciare la Turchia, per lui ci sarà la panchina del Fenerbahce"

Il tecnico campano dovrebbe essere esonerato dalla federazione turca a breve

Come scrive Sportmediaset, Vincenzo Montella lascerà la panchina della Turchia dopo il disastro dei Mondiali dove non ha raccolto punti in due gare ed è già stato eliminato. Per il suo successore si fa largo il nome di Terim che ha già allenato la Nazionale turca in più occasioni e potrebbe tornare in sella, mentre per l'ex viola si prospetta la panchina del Fenerbahce che lo vorrebbe per tentare l'assalto al titolo.