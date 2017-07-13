Dalla Turchia: Babacar-Besiktas, trattativa lampo. Ma 8,5 milioni sono troppo pochi...
Dalla Turchia rilanciano la notizia che Khouma El Babacar sarebbe in procinto di trasferirsi al Besiktas. Emissari del club turco dovrebbero incontrare l'agente del giocatore in settimana, per trovare...
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2017 10:02
Dalla Turchia rilanciano la notizia che Khouma El Babacar sarebbe in procinto di trasferirsi al Besiktas. Emissari del club turco dovrebbero incontrare l'agente del giocatore in settimana, per trovare l'intesa economica. A non convincere, tuttavia, sono le cifre dell'offerta alla Fiorentina: 8,5 milioni, secondo i media turchi, per un affare dato in dirittura d'arrivo.