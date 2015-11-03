Notizie Tabaccar Fiorentina

Babacar fa gola a tanti, ma l'ingaggio spaventa. Ma alla Fiorentina conviene davvero cederlo?
25 gennaio 2018 11:05
Gemello di Simeone cercasi: Babacar accanto a lui o Chiesa seconda punta le soluzioni di Pioli
08 gennaio 2018 10:14
Tuttosport: Babacar è sempre più un caso. Rifiuta sia il rinnovo che la cessione, la Fiorentina...
24 dicembre 2017 17:01
Ciccio Graziani: "Babacar sempre sotto esame, ma se allenassi io la Fiorentina sarebbe titolare"
13 dicembre 2017 17:21
Graziani: ''Simeone non fa reparto, meglio Babacar. Nel calcio contano solo i risultati e la viola...''
11 ottobre 2017 15:12
Dalla Turchia: Babacar-Besiktas, trattativa lampo. Ma 8,5 milioni sono troppo pochi...
13 luglio 2017 10:02
Chiesa si compra la maglia dell'Unico 10: 2500 euro per...
07 aprile 2017 12:35
Rossi: "Sempre in curva per il secondo scudetto. Baba grezzo, Pepito..."
21 settembre 2016 15:44
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