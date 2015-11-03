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Notizie Tabaccar Fiorentina

Babacar fa gola a tanti, ma l'ingaggio spaventa. Ma alla Fiorentina conviene davvero cederlo?

25 gennaio 2018 11:05

Gemello di Simeone cercasi: Babacar accanto a lui o Chiesa seconda punta le soluzioni di Pioli

08 gennaio 2018 10:14

Tuttosport: Babacar è sempre più un caso. Rifiuta sia il rinnovo che la cessione, la Fiorentina...

24 dicembre 2017 17:01

Ciccio Graziani: "Babacar sempre sotto esame, ma se allenassi io la Fiorentina sarebbe titolare"

13 dicembre 2017 17:21

Graziani: ''Simeone non fa reparto, meglio Babacar. Nel calcio contano solo i risultati e la viola...''

11 ottobre 2017 15:12

Dalla Turchia: Babacar-Besiktas, trattativa lampo. Ma 8,5 milioni sono troppo pochi...

13 luglio 2017 10:02

Chiesa si compra la maglia dell'Unico 10: 2500 euro per...

07 aprile 2017 12:35

Rossi: "Sempre in curva per il secondo scudetto. Baba grezzo, Pepito..."

21 settembre 2016 15:44

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