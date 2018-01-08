Gemello di Simeone cercasi: Babacar accanto a lui o Chiesa seconda punta le soluzioni di Pioli
Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi parla anche di Giovanni Simeone. L’attaccante funziona con i suoi sette gol. Pioli adesso cerca la soluzione giusta per aiutarlo nella maniera migliore v...
A cura di Redazione Labaroviola
08 gennaio 2018 10:14
Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi parla anche di Giovanni Simeone. L’attaccante funziona con i suoi sette gol. Pioli adesso cerca la soluzione giusta per aiutarlo nella maniera migliore visto il calo di Thereau. C’è la possibilità Babacar, bravo a segnare, ma discontinuo. E’ possibile anche sperimentare Chiesa seconda punta così come dare maggior fiducia ad Eysseric e Saponara, i due trequartisti viola. Idee e possibilità al vaglio del tecnico gigliato.