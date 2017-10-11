Graziani: ''Simeone non fa reparto, meglio Babacar. Nel calcio contano solo i risultati e la viola...''

Ciccio Graziani ha parlato di Fiorentina collegandosi con il Pentasport: "Nel calcio conta solo il risultato e 7 punti dopo 7 partite non vanno bene. Se non vinci con l’Udinese ti ritrovi in una situa...

Ciccio Graziani ha parlato di Fiorentina collegandosi con il Pentasport: "Nel calcio conta solo il risultato e 7 punti dopo 7 partite non vanno bene. Se non vinci con l’Udinese ti ritrovi in una situazione complicatissima, quindi al di là delle chiacchiere è fondamentale prendere i 3 punti domenica. Sarà una partita difficile perchè quella friulana è una buona squadra e ha preso fiducia con la vittoria sulla Samp. Fiorentina da decimo posto? Non credo sia così scarsa, ma ancora non ha espresso una sua identità. Chiesa seconda punta? Lui è talmente bravo che può giocare ovunque, ma sarebbe una bocciatura per gli attaccanti di ruolo. Lui è più un esterno che vedrei in un 4-3-3, non a caso il Napoli lo vuole come alternativa a Callejon. Simeone davanti da solo non ti fa reparto, per caratteristiche è più adatto Babacar a giocare in questo modulo".