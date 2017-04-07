Chiesa si compra la maglia dell'Unico 10: 2500 euro per...

Il Corriere Fiorentino parla oggi dell'asta benefica organizzata da Fiorentina ed Empoli per l'Associazione Dottor Sorriso, onlus che dal 1995 aiuta i bambini a non sentirsi soli in ospedale attravers...

Il Corriere Fiorentino parla oggi dell'asta benefica organizzata da Fiorentina ed Empoli per l'Associazione Dottor Sorriso, onlus che dal 1995 aiuta i bambini a non sentirsi soli in ospedale attraverso la clown terapia. Protagonisti Chiesa e Babacar: il primo che si è aggiudicato la maglia di Giancarlo Antognoni del 1983, per 2500 euro, la più pagata in assoluto. Il senegalese ha comprato quella di Enrico Chiesa della stagione 2000-2001, poi quella dell'ex compagno Manuel Pasqual, che a sua volta ha contribuito, comprando la maglia di Stefano Borgonovo, per un ricavato totale di 12mila euro.