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Chiesa si compra la maglia dell'Unico 10: 2500 euro per...

Il Corriere Fiorentino parla oggi dell'asta benefica organizzata da Fiorentina ed Empoli per l'Associazione Dottor Sorriso, onlus che dal 1995 aiuta i bambini a non sentirsi soli in ospedale attravers...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2017 12:35
Chiesa si compra la maglia dell'Unico 10: 2500 euro per... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Corriere Fiorentino parla oggi dell'asta benefica organizzata da Fiorentina ed Empoli per l'Associazione Dottor Sorriso, onlus che dal 1995 aiuta i bambini a non sentirsi soli in ospedale attraverso la clown terapia. Protagonisti Chiesa e Babacar:  il primo che si è aggiudicato la maglia di Giancarlo Antognoni del 1983, per 2500 euro, la più pagata in assoluto. Il senegalese ha comprato quella di Enrico Chiesa della stagione 2000-2001, poi quella dell'ex compagno Manuel Pasqual, che a sua volta ha contribuito, comprando la maglia di Stefano Borgonovo, per un ricavato totale di 12mila euro.

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