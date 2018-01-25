Babacar fa gola a tanti, ma l'ingaggio spaventa. Ma alla Fiorentina conviene davvero cederlo?

La Repubblica in edicola oggi parla anche di Babacar. Il senegalese, in scadenza di contratto nel 2019, potrebbe accendere il calciomercato invernale. Le pretendenti non mancano, anche se l’ingaggio d...

La Repubblica in edicola oggi parla anche di Babacar. Il senegalese, in scadenza di contratto nel 2019, potrebbe accendere il calciomercato invernale. Le pretendenti non mancano, anche se l’ingaggio da 1,7 milioni di euro netti scoraggia un po’. Nelle ultime ore il suo nome è stato accostato alla Roma: l’attaccante piace al tecnico Di Francesco che a breve dovrebbe salutare Dzeko (destinazione Chelsea). Eppure la trattativa rimane complicata, così come lo scambio con Defrel. Comunque Babacar rimarrà un nome molto caldo, adesso e a giugno, non solo in Italia. Difficile soprattutto, specie a gennaio, trovare un altro attaccante disposto a far panchina e, da subentrante, a rendere quanto lui.