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Tuttosport: Babacar è sempre più un caso. Rifiuta sia il rinnovo che la cessione, la Fiorentina...

Tuttosport affema oggi che Babacar rappresenta sempre più un caso, in casa viola, anche se continua a fare gol. Il classe 1993 vorrebbe giocare di più – lo ha detto anche venerdì sera -, ma al momento...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 dicembre 2017 17:01
Tuttosport: Babacar è sempre più un caso. Rifiuta sia il rinnovo che la cessione, la Fiorentina... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Tuttosport affema oggi che Babacar rappresenta sempre più un caso, in casa viola, anche se continua a fare gol. Il classe 1993 vorrebbe giocare di più – lo ha detto anche venerdì sera -, ma al momento avrebbe rifiutato sie le proposte di rinnovo del club viola sia le offerte per il suo cartellino arrivate dalla Germania. Il suo contratto scadrà nel 2019.

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