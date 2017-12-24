Tuttosport: Babacar è sempre più un caso. Rifiuta sia il rinnovo che la cessione, la Fiorentina...
Tuttosport affema oggi che Babacar rappresenta sempre più un caso, in casa viola, anche se continua a fare gol. Il classe 1993 vorrebbe giocare di più – lo ha detto anche venerdì sera -, ma al momento...
A cura di Redazione Labaroviola
24 dicembre 2017 17:01
Tuttosport affema oggi che Babacar rappresenta sempre più un caso, in casa viola, anche se continua a fare gol. Il classe 1993 vorrebbe giocare di più – lo ha detto anche venerdì sera -, ma al momento avrebbe rifiutato sie le proposte di rinnovo del club viola sia le offerte per il suo cartellino arrivate dalla Germania. Il suo contratto scadrà nel 2019.