Tuttosport: Babacar è sempre più un caso. Rifiuta sia il rinnovo che la cessione, la Fiorentina...

Tuttosport affema oggi che Babacar rappresenta sempre più un caso, in casa viola, anche se continua a fare gol. Il classe 1993 vorrebbe giocare di più – lo ha detto anche venerdì sera -, ma al momento...

Tuttosport affema oggi che Babacar rappresenta sempre più un caso, in casa viola, anche se continua a fare gol. Il classe 1993 vorrebbe giocare di più – lo ha detto anche venerdì sera -, ma al momento avrebbe rifiutato sie le proposte di rinnovo del club viola sia le offerte per il suo cartellino arrivate dalla Germania. Il suo contratto scadrà nel 2019.