Ciccio Graziani: "Babacar sempre sotto esame, ma se allenassi io la Fiorentina sarebbe titolare"

Ciccio Graziani ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "La Coppa Italia è un obiettivo stagionale importantissimo e la Fiorentina deve puntarci tanto. E’ un’altra strada per cercare l’a...

Ciccio Graziani ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "La Coppa Italia è un obiettivo stagionale importantissimo e la Fiorentina deve puntarci tanto. E’ un’altra strada per cercare l’accesso all’Europa League e farei un turnover molto limitato. Babacar? Mi dispiace che ogni volta gli viene data una possibilità da titolare abbia tutti gli occhi addosso e ci si aspetti che dimostri sempre qualcosa, è sempre sotto esame. Bisogna lasciarlo tranquillo, non so perchè in questi anni nessun allenatore gli abbia dato un po’ di continuità, secondo me è stato penalizzato rispetto al suo valore. Se allenassi io la Fiorentina, Babacar giocherebbe titolare".